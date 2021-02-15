Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах

Жителей Москвы ожидают аномальные холода на предстоящей неделе, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, отклонения от нормы составят 7–12 градусов.

«Ночью на понедельник по Москве будет минус 20 — минус 26, а по области до минус 29. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12 — минус 15, во вторник минус 12 — минус 14, в среду около минус 10 и так далее… Но утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Ранее о резком похолодании в Московском регионе предупредило региональное ГУ МЧС. По информации ведомства, с 15 по 20 февраля температура воздуха опустится ниже показателей климатической нормы на 7–12 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже ноля.

Ранее 14 февраля сообщалось, что для ликвидации последствий затяжного снегопада в Московской области потребуется пять дней. За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам.