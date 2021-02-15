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Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах

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Жителей Москвы ожидают аномальные холода на предстоящей неделе, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

По словам специалиста, отклонения от нормы составят 7–12 градусов.

«Ночью на понедельник по Москве будет минус 20 — минус 26, а по области до минус 29. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12 — минус 15, во вторник минус 12 — минус 14, в среду около минус 10 и так далее… Но утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Ранее о резком похолодании в Московском регионе предупредило региональное ГУ МЧС. По информации ведомства, с 15 по 20 февраля температура воздуха опустится ниже показателей климатической нормы на 7–12 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже ноля.

Ранее 14 февраля сообщалось, что для ликвидации последствий затяжного снегопада в Московской области потребуется пять дней. За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам.

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