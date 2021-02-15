Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте

Выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония партии получают большинство кресел в парламенте региона после обработки 98% протоколов по итогам выборов, прошедших в воскресенье, 14 февраля.

Речь идет о партиях «Левые республиканцы Каталонии» (33 кресла в 135-местном парламенте), «Вместе за Каталонию» (32 кресла) и «Кандидаты за народное единство» (девять кресел), сообщается на сайте женералитета Каталонии.

Также 33 места в парламенте получает Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства. Кроме того, в парламент впервые проходит крайне правая партия «Вокс», получившая 11 мандатов.

Ранее 14 февраля сообщалось, что голосование на досрочных выборах в парламент испанского автономного сообщества Каталония завершилось и начался подсчет голосов.

Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 20:00 (22:00 мск). Жители Каталонии избирали 135 депутатов парламента автономного сообщества.