Назван снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний продукт

Корейские ученые пришли к выводу, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболевания. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Nature.

В рамках исследований участникам старше 18 лет предлагалось включить в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель. Специалисты провели метаанализ исследований и установили, что вещество, которое содержится в стручковом перце, снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, который является причиной развития болезней сердца и диабета II типа. Кроме того, стручковый перец действует в нескольких направлениях благодаря снижению уровня холестерина и ярко выраженного антиоксидантного эффекта.

Ученые также выяснили, что перец в рационе может помочь нормализовать уровень сахара в организме. Авторы исследования отметили, что необходимы дополнительные клинические испытания для подтверждения этого полезного свойства перца, пишет «Федеральное агентство новостей».

В январе ученые из Кливлендской клиники в США выяснили, что употребление крестоцветных овощей может способствовать долголетию. Речь, в частности, идет о брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусте, рукколе, редисе, брюкве, васаби, кольраби и мангольде.