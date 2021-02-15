Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм
Общество
Православные христиане отмечают Сретение Господне
Мир
Американских военных обучат управлять украинскими танками
Общество
В России началась длинная рабочая неделя
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Экономика
В ЦБ пожаловались на дискриминацию при страховании для ипотеки
Экономика
Мошенники могут получить данные клиентов через экосистемы
Общество
На портале госуслуг можно будет записаться на прием в частные клиники

Назван снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний продукт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейские ученые пришли к выводу, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболевания. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Nature.

По чесноку: можно ли укрепить иммунитет конкретным продуктом
И как питаться с пользой для здоровья в нынешней непростой эпидемиологической ситуации

В рамках исследований участникам старше 18 лет предлагалось включить в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель. Специалисты провели метаанализ исследований и установили, что вещество, которое содержится в стручковом перце, снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, который является причиной развития болезней сердца и диабета II типа. Кроме того, стручковый перец действует в нескольких направлениях благодаря снижению уровня холестерина и ярко выраженного антиоксидантного эффекта.

Ученые также выяснили, что перец в рационе может помочь нормализовать уровень сахара в организме. Авторы исследования отметили, что необходимы дополнительные клинические испытания для подтверждения этого полезного свойства перца, пишет «Федеральное агентство новостей».

В январе ученые из Кливлендской клиники в США выяснили, что употребление крестоцветных овощей может способствовать долголетию. Речь, в частности, идет о брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусте, рукколе, редисе, брюкве, васаби, кольраби и мангольде.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021