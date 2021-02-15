Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года

Стоимость нефти марки Brent впервые с 22 января 2020 года поднялась выше $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 2:28 мск цена фьючерса нефти марки Brent с поставками в апреле растет на 1,57% и составляет $63,41 за баррель. Также растет цена на фьючерс нефти марки WTI с поставками в марте — $60,65, рост 1,984%.

В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.

9 февраля цена апрельского фьючерса нефти марки Brent достигла в пике $61,02 за баррель, преодолев порог в $61 с 7 января 2020 года. За день до этого стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с января 2020 года.

5 января вице-премьер России Александр Новак рассказал, что цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.

В тот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

14 февраля Новак дал прогноз на то, что средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.