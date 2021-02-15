Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм
Общество
Православные христиане отмечают Сретение Господне
Мир
Американских военных обучат управлять украинскими танками
Общество
В России началась длинная рабочая неделя
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Экономика
В ЦБ пожаловались на дискриминацию при страховании для ипотеки
Экономика
Мошенники могут получить данные клиентов через экосистемы
Общество
На портале госуслуг можно будет записаться на прием в частные клиники
Сюжет:

Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость нефти марки Brent впервые с 22 января 2020 года поднялась выше $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 2:28 мск цена фьючерса нефти марки Brent с поставками в апреле растет на 1,57% и составляет $63,41 за баррель. Также растет цена на фьючерс нефти марки WTI с поставками в марте — $60,65, рост 1,984%.

В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.

9 февраля цена апрельского фьючерса нефти марки Brent достигла в пике $61,02 за баррель, преодолев порог в $61 с 7 января 2020 года. За день до этого стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с января 2020 года.

5 января вице-премьер России Александр Новак рассказал, что цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.

В тот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

14 февраля Новак дал прогноз на то, что средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021