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Православные христиане отмечают Сретение Господне

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Православные христиане отмечают один из главных христианских праздников Сретение Господне в понедельник, 15 февраля.

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Праздник посвящен принесению младенца Христа в иерусалимский храм: согласно ветхозаветному закону, Богородица и ее муж Иосиф сделали это на 40-й день после его рождения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

На Сретение в православных храмах особым чином освящают и раздают прихожанам свечи. Эту традицию ввел в русское православие в XVII веке митрополит Киевский Петр Могила. Сретенские свечи верующие хранят целый год, зажигая их для домашней молитвы.

Также в этот день отмечается День православной молодежи. По этому случаю патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции обращается к молодым людям.

Всемирный день православной молодежи отмечается с 1953 года. Основан он был во Франции. В РПЦ этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи.

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