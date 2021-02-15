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Эксперты назвали регионы России с самым высоким качеством жизни

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Москва, Санкт-Петербург и Московская область, согласно рейтингу регионов по качеству жизни – 2020, занимают первые строчки, аутсайдеры рейтинга — Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесская Республика. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов «РИА Новости».

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Список строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100).

Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва (82,16), Санкт-Петербург (80,63) и Московская область (76,07).

Это тройка в течение многих лет пока недосягаема для других регионов, и, скорее всего, по мнению экспертов, такое положение в ближайшие годы не изменится. Быть в топе рейтинга им позволяют развитая инфраструктура, высокий уровень развития экономики, социальной сферы совместно с высоким потенциалом дальнейшего развития.

В топ-10 также входят Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область.

Замыкающие рейтинг регионы тоже практически не изменились за год. Последнее, 85-е место занимает Республика Тыва (17,51), за ней следует Забайкальский край (26,89) и Карачаево-Черкесская Республика (27,69). Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные — показатели 2019–2020 годов.

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