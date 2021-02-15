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Президент Сербии высказался о возможном покушении на него

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не до конца уверен в том, что именно он был целью покушения, которое мафия готовила в Белграде. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала TV Pink в воскресенье, 14 февраля.

По его словам, к таким выводам пришли спецслужбы страны на основе анализа данных, однако у него самого нет никаких доказательств. Также Вучич отметил, что у преступников были снайперские винтовки, поэтому они все равно угрожали кому-то из граждан страны.

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8 февраля начальник управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на президента страны Александра Вучича готовилось покушение.

По приведенным им оперативным данным, атака готовилась в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.

В феврале сербские правоохранители в ходе спецоперации задержали 19 членов организованной преступной группы (ОПГ) во главе с Велько Беливуком. Их обвиняют в жестоких убийствах, вымогательстве и похищениях, а также в организации торговли наркотиками. При обысках у членов группировки была найдена снайперская винтовка.

Как ранее отметил глава МВД Сербии Александр Вулин, вполне возможно, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка была предназначена для покушения на президента.

8 февраля министр обороны Небойша Стефанович заявил, что государство намерено решительно бороться с организованной преступностью.

В январе Вулин сообщил, что спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента республики. Министр не уточнил детали расследования, но, по его словам, «президента прослушивали не из благих намерений».

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