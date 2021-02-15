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В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей

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Авария с участием 16 машин произошла в воскресенье, 14 февраля, во время первой гонки нового сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) «Дайтона 500» в американском штате Флорида. Об этом сообщается на сайте NASCAR.

Массовое столкновение произошло на 15-м круге из 200. Разворот одного из участников привел к цепной реакции, в итоге в завале поучаствовало 16 машин, многие из которых не смогут продолжить гонку.

Заезд был остановлен желтыми флагами, которые позже сменились красными из-за надвигающейся на трассу грозы. На данный момент неизвестно, когда гонка будет возобновлена.

15 января сообщалось, что французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. 52-летний Шерпен попал в аварию 10 января на седьмом этапе «Дакара». Мотогонщик при падении получил серьезную травму головы.

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