В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей

Авария с участием 16 машин произошла в воскресенье, 14 февраля, во время первой гонки нового сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) «Дайтона 500» в американском штате Флорида. Об этом сообщается на сайте NASCAR.

A chance at a #DAYTONA500 victory is over for so many. pic.twitter.com/54R72DLtRo — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

Массовое столкновение произошло на 15-м круге из 200. Разворот одного из участников привел к цепной реакции, в итоге в завале поучаствовало 16 машин, многие из которых не смогут продолжить гонку.

Заезд был остановлен желтыми флагами, которые позже сменились красными из-за надвигающейся на трассу грозы. На данный момент неизвестно, когда гонка будет возобновлена.

15 января сообщалось, что французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. 52-летний Шерпен попал в аварию 10 января на седьмом этапе «Дакара». Мотогонщик при падении получил серьезную травму головы.