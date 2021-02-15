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Не менее 13 человек погибли при нападении боевиков в ДР Конго

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Не менее 13 человек погибли и более 12 пострадали в результате нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго. Об этом со ссылкой на представителя местного гражданского общества сообщил портал 7sur7 в воскресенье, 14 февраля.

По предварительным данным, нападение в деревне Ндалья в северо-восточной провинции Итури совершили боевики из исламистской группировки «Союзные демократические силы» (ADF).

«Погибло 13 человек, в том числе женщины, которых казнили в церкви. Что касается раненых — более 12 человек отправили на лечение в специализированную больницу. Двое скончались от полученных ранений», — рассказал изданию местный житель Мухиндо Вукулу.

14 января сообщалось, что не менее 46 человек погибли в результате нападения боевиков на северо-востоке Демократической Республики Конго. Жертвами атаки стали пигмеи, которые проживают в провинции Итури. Предположительно, нападение также совершили террористы из ADF.

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