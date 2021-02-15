Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
«Бесхозяйные» участки могут отойти государству
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из‑за морозов
Мир
В Стамбуле из-за снегопада закрыты все учебные заведения
Спорт
Конькобежцы РФ стали четвертыми в медальном зачете ЧМ на отдельных дистанциях
Мир
В Мьянме почти полностью отключили интернет
Мир
Глава Правительства национального согласия Ливии покинул страну
Мир
В Каталонии завершилось голосование на выборах в региональный парламент
Наука
Эмиратский зонд Hope отправил первый снимок Марса
Общество
Савельев допустил переход самолетов на водородное топливо к 2035 году

На портале госуслуг можно будет записаться на прием в частные клиники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минздраве РФ заявили, что теперь на прием в частные медицинские организации можно будет записаться на портале госуслуг. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила «Российская газета».

Сердечное общение: пациенты регионов получат телеконсультации в Москве
В рамках проекта «Облако здоровья» хронические больные 15 субъектов будут дистанционно лечиться в столице

По информации издания, к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будут подключены программные обеспечения ONDOC и «Маркетплейс ДокДок». Такое решение в целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Данные об оказанной медпомощи как в государственных, так и в частных клиниках будет храниться на портале госуслуг, и граждане самостоятельно предоставлять их любому врачу.

В результате, по словам руководителя Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаила Левина, на основе большего количества информации врачи смогут подбирать более эффективное лечение для пациентов.

«Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество», — подчеркнул он.

Как пояснил газете генеральный директор ONDOC Александр Константинов, для частных медицинских учреждений выгодна синхронизация информации, потому что это позволит сократить ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства.

По его словам, 130 млн пользователей зарегистрировано на портале госуслуг, 75 млн из них имеют подтвержденную учетную запись.

Подключение к ЕГИСЗ даст огромные возможности и в рамках телемедицины, и в сегменте онлайн-записи к врачу, заключил директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев.

Согласно статистики «Ингосстраха», в России за 2020 год количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019-м.

11 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале госуслуг — в частности, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в феврале сообщалось, что на портале госуслуг в 2021 году будет доступно порядка 170 новых сервисов. Сейчас граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021