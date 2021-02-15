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Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

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Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

Так, с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам будут выполняться рейсы Москва-Ереван, по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам — обратные полеты.

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«Въезд иностранных граждан в Армению разрешается в соответствии с условиями Межправительственных соглашений. Процедура выдачи виз иностранным гражданам по прилету в аэропорту Еревана временно приостановлена. Для граждан Российской Федерации действует безвизовый режим», — говорится на сайте «Аэрофлота».

С 17 февраля по средам и воскресениям будут выполняться рейсы Москва-Баку, по понедельникам и четвергам — обратные полеты.

Въезд на территорию Азербайджана разрешен гражданам страны, сотрудники дипломатических представительств иностранных государств и членам их семей, иностранным гражданам, являющихся членами семьи граждан Азербайджана, имеющим разрешение на работу, постоянный или временный вид на жительство на территории страны, иностранным гражданам-студентам, обучающимся в Азербайджане.

Ранее в феврале стало известно, что Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта. В Росавиации «Известиям» заявили, что между РФ и Кипром до сих пор не возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение, выполняются только грузопассажирские чартерные перевозки.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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