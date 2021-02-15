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Стали известны подробности о жизни погибшей в Петербурге девочки

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Десятилетняя девочка, чье тело нашли 14 февраля на детской площадке в Санкт-Петербурге, была из благополучной семьи и хорошо училась. Об этом в воскресенье, 14 февраля, РЕН ТВ рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга.

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Осипова, девочка училась на отлично, была единственным ребенком. На учете не состояла, занималась в различных кружках. Как отмечает телеканал «360», в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной заявили, что семья характеризовалась положительно.

О пропаже девочки стало известно утром 14 февраля. Около 04:30 она вышла из дома без верхней одежды, отмечает телеканал «Звезда». 38-летняя мать девочки искала ее во дворах, спустя два часа ее тело обнаружил один из местных жителей на детской площадке на Новгородской улице и позвонил в полицию, пишет сайт kp.ru.

В произошедшем разбираются правоохранители. С родителями девочки работают психологи.

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