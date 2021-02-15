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Прокуратура проверит данные об осквернении Вечного огня под Саратовом

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В Саратовской области прокуратура проводит проверку по факту осквернения Вечного огня группой детей. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел в городе Вольске. В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» опубликовали сообщение, что возле Вечного огня дети плевали в огонь, на замечания очевидца реагировали матом. В итоге мужчина смог прогнать компанию от памятника, пишет «РИА Новости». Вместе с сообщением была опубликована фотография, на котором запечатлены две девочки и два мальчика, стоящие рядом с решеткой Вечного огня.

В прокуратуре начали проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В частности, надзорное ведомство проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», участникам инцидента от 6 до 12 лет. В местной администрации установили, что дети живут в семьях, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении. С родителями несовершеннолетних проводится беседа по факту недопустимого поведения детей и пресечения подобных инцидентов в будущем.

8 февраля сообщалось, что четверо детей, учащихся четвертого и пятого классов, засыпали снегом Вечный огонь в Дворцовом парке Санкт-Петербурга.

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