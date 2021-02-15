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Радикальное движение «Самоопределение» лидирует на выборах в Косово

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Радикальное движение «Самоопределение» лидирует на выборах в парламент самопровозглашенной республики Косово с 39,3% голосов, сообщила местная Центральная избирательная комиссия.

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Участки для голосования закрылись 15 февраля в 19:00 по местному времени (21:00 мск), в ходе голосования выявлены два нарушения, сообщила косовская полиция, передает «РИА Новости».

Радикально-реформистское «Самоопределение» считалось фаворитом избирательной кампании: прогнозировалось, что ему достанется до 50% голосов жителей края. Наполовину меньшей поддержкой располагала правившая долгое время Демократическая партия Косово экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые с еще двумя полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК) находятся в Гааге под судом за военные преступления. За ними следует Демократический союз Косово нынешнего премьера Авдулаха Хоти, «Альянс за будущее Косово» экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная и другие движения.

Ранее, 3 февраля, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Путин и Вучич коснулись темы выработки сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Российский лидер отметил, что поддерживает президента Сербии в этом вопросе.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Число стран, признающих независимость Косово, составляет менее 100. Если Сербии удастся уменьшить это число до 96, то Приштина не войдет ни в одну из международных организаций.

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