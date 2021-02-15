Жириновский посоветовал молодым людям не стесняться знакомиться

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился своими размышлениями о том, как молодым людям избежать безответной любви. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если вам понравилась девушка — не стесняйтесь знакомиться и общаться. Пока вы стесняетесь и думаете, как к ней подойти, ей понравится другой мальчик, и вы получите безответную любовь», — заметил он.

По словам политика, не стоит стесняться, и тогда «всё будет хорошо».

29 января Жириновский пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, где одинокие молодые люди могли бы знакомиться. По его мнению, Москва сейчас является городом одиноких молодых людей в возрасте до 25 лет.