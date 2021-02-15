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Конькобежцы РФ стали четвертыми в медальном зачете ЧМ на отдельных дистанциях

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Российские конькобежцы взяли 11 наград и заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходил в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля.

Российские спортсмены завоевали одну золотую медаль, а также три серебряные и семь бронзовых наград. Единственное золото в команде завоевала Ангелина Голикова на дистанции 500 м, пишет «Спорт-Экспресс».

Первое место в медальном зачете у сборной Нидерландов: команда завоевала семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. На втором месте команда США с двумя золотыми медалями и одной серебряной. Тройку лидеров закрывают представители Швеции: у них две золотые награды.

Конькобежцы из России выступали на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна страны на церемонии награждения спортсменов звучал музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Следующий ЧМ по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в 2023 году.

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