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Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

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Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает The Guardian.

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«Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка. Мы можем подтвердить, что Арчи [сын пары] станет старшим братом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пол ребенка пока неизвестен.

Второй ребенок пары станет восьмым в порядке престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, герцога Кембриджского Уильяма, принца Джорджа, принцессы Шарлотты, принца Луи, герцога Сассекского Гарри и его сына Арчи.

В ноябре Меган Маркл рассказала о потере второго ребенка. Она также призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что у королевы Великобритании Елизаветы II родился девятый правнук. О рождении первенца 9 февраля сообщила внучка Ее Величества принцесса Евгения Йоркская.

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