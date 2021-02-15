В ЦБ пожаловались на дискриминацию при страховании для ипотеки

ВИЧ-инфицированные, онкобольные и люди с другими заболеваниями сталкиваются с дискриминацией при страховании для получения ипотеки и потребкредитов, утверждают защитники прав потребителей. Социально уязвимым гражданам отказывают в услуге или в выплатах, если диагноз ставят после заключения договора. Такие выводы содержатся в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (есть у «Известий»).

Выводы общественников сформированы на основании мониторинга типовых условий страхования крупнейших российских страховщиков, проведенного в декабре 2020-го. В ходе анализа КонфОП выявил отказы в страховании онкобольным, инвалидам I и II групп, ВИЧ-инфицированным. В ряде случаев полис всё-таки продают, но на особых условиях. Но и в этом случае события, наступившие вследствие указанных заболеваний, не всегда признаются страховыми, отмечено в письме.

Для предотвращения дискриминации в страховании общественники предложили Центробанку сосредоточить мониторинг страховых услуг для заемщиков на выявлении наиболее частых причин отказов для социально уязвимых групп населения. Кроме того, КонфОП считает нужным вести реестр недобросовестных и дискриминирующих практик. Также стоит исключить из событий, не являющихся страховыми случаями, осложнения, вызванные беременностью и родами, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата. И расширить допуск ВИЧ-инфицированных граждан к страховым услугам.

Необходимо закрепить необходимость первоначальной диагностики состояния здоровья заемщика со стороны страховой компании, уверены в КонфОП. Сейчас при получении кредита полис страхования жизни и здоровья оформляют без медицинского освидетельствования, и большинство компаний накладывают ответственность за осведомление о проблемах на клиентов.

Если государство не может обеспечить равный доступ социально-уязвимых граждан к страхованию, то должно запретить продажу полисов при выдаче кредитов, считают общественники.

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Кредитный приговор: ЦБ призвали устранить дискриминацию при страховании для ипотеки