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В Каталонии завершилось голосование на выборах в региональный парламент
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В Каталонии завершилось голосование на выборах в региональный парламент

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Голосование на досрочных выборах в парламент испанского автономного сообщества Каталония завершилось, сейчас идет подсчет голосов.

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Всего правом голоса в автономном сообществе обладают 5,6 млн человек, 284 тыс. из них предпочли проголосовать по почте. Отмечается, что из-за этого подсчет голосов может идти дольше, чем обычно.

По данным опроса, результаты которого обнародовал телеканал TV3, партия «Левые республиканцы Каталонии», которая поддерживает независимость региона, может победить по итогам состоявшихся в воскресенье региональных парламентских выборов.

«Опрос, проведенный TV3 и Catalunya Radio, также показывает, что впервые в истории группы, выступающие за независимость, могут получить более 50% голосов. Сумма голосов ERC, Junts, CUP и PDeCAT достигнет 52,7%, что на пять пунктов больше, чем на выборах 2017 года, когда она составила 47,5%», — пишет телеканал на своем сайте.

Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 20:00 (22:00 мск). Жители Каталонии избирали 135 депутатов парламента автономного сообщества.

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