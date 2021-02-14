В Минобороны РФ предупредили о готовящейся в Сирии провокации боевиков

Боевики планируют осуществить провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в ударах по населенным пунктам. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он отметил, что в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб была зафиксирована активность боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), передает ТАСС.

«На место также прибыла группа активистов псевдогуманитарной организации «Белые каски» с профессиональным оборудованием для видеосъемок», — отметил он.

Сытник подчеркнул, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что незаконные вооруженные формирования передали оружие и тяжелое вооружение правительственным войскам в населенном пункте Тафас в сирийской провинции Деръа.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.