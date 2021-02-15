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«Бесхозяйные» участки могут отойти государству

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В российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Как выяснили «Известия», законопроект о новой норме подготовил Минсельхоз.

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Ведомство предлагает считать бесхозяйными территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков, а также земли, не зарегистрированные в Едином государственном реестре прав недвижимости. Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству, которое получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», — объясняется министерством причина разработки законопроекта.

Согласно тексту пояснительной записки, которая имеется в распоряжении «Известий», на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га. В среднем это 6,8% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Увидели землю: «бесхозяйные» участки могут отойти государству

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