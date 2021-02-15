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Назван претендент на производство самолетов для Дальнего Востока

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) готов стать производителем самолетов для перевозок на Дальнем Востоке. Это следует из письма главы УЗГА Вадима Бадехи, направленного в конце января замминистра транспорта Игорю Чалику (есть в распоряжении «Известий»).

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Минтранс подтвердил «Известиям» получение этого письма. В обращении гендиректор завода поддержал планы по созданию дальневосточной авиакомпании и попросил замминистра провести рабочую встречу, чтобы обсудить вопросы использования самолетов L-410, «Байкал» и ТВРС для развития транспортной доступности и мобильности населения Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Представитель УЗГА Олег Богомолов сообщил «Известиям», что ответ Минтранса на обращение главы УЗГА еще не получен. По его словам, завод готов сформировать специальную производственную программу для авиакомпаний ДФО.

«Авиационный рынок Дальнего Востока чрезвычайно недооценен. Огромное количество работ, для которых может быть задействована авиация в целях повышения экономической эффективности и скорости их выполнения, по-прежнему выполняется с использованием наземного транспорта. По нашим оценкам, уже в ближайшие годы Дальний Восток нуждается в сотнях самолетов производства УЗГА», — добавил он.

В настоящий момент УЗГА выпускает региональный самолет на 19 мест L-410 чешского производителя Aircraft Industries (принадлежит УГМК). Завод также разрабатывает в рамках госконтрактов Минпромторга 9-местный «Байкал» для замены «кукурузника» (Ан-2) и 44-местный турбовинтовой региональный самолет (ТВРС) на базе чешского L-610. Серийное производство «Байкала» запланировано на 2023 год, а ТВРС — на 2025-й, говорится в письме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока

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