Кровля обрушилась при пожаре в хостеле в центре Москвы

При пожаре в хостеле в центре Москвы произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье, 14 февраля.

«В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Благодаря слаженной работе пожарных в 21:40 пожар был локализован», — говорится в сообщении ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, кровля при обрушении пробила перекрытия первого и второго этажей. Огонь перекинулся на галерею, которая соединяет хостел с соседним зданием. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Пожар в хостеле по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, начался ранее в воскресенье. Сообщалось об одном пострадавшем, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения. Из здания вывели 35 человек.

Из-за возгорания движение транспорта по улице Мясницкой полностью перекрыто, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.