Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Решение о закупке БМПТ «Терминатор-2» примут после года испытаний
Спорт
Конькобежец Румянцев взял бронзу на дистанции 10 км на ЧМ в Нидерландах
Мир
Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы на юго-западе страны
Мир
Минтранс выразил готовность подписать договор с Минском о перевалке нефтепродуктов
Политика
Правительство утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Мир
В Аргентине объявили траур в связи со смертью экс-президента Менема
Общество
Власти Подмосковья ликвидируют последствия снегопада за пять дней
Мир
Макрон отметил роль российской вакцины для победы над COVID-19
Мир
Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия

Площадь пожара в хостеле в центре Москвы выросла до 500 кв. м

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь пожара в одном из хостелов в центре Москвы увеличилась до 500 кв. м, огонь распространился на второй этаж здания. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 14 февраля.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Из здания вывели 35 человек.

Столичный главк МЧС опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб работают фактически вслепую, всё вокруг заволокло дымом.

Пожар в хостеле по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, вспыхнул ранее в воскресенье. По предварительным данным, пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021