Площадь пожара в хостеле в центре Москвы выросла до 500 кв. м

Площадь пожара в одном из хостелов в центре Москвы увеличилась до 500 кв. м, огонь распространился на второй этаж здания. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 14 февраля.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Из здания вывели 35 человек.

Столичный главк МЧС опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб работают фактически вслепую, всё вокруг заволокло дымом.

Пожар в хостеле по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, вспыхнул ранее в воскресенье. По предварительным данным, пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.