В ЛНР прокомментировали гибель трех украинских военных в Донбассе

Трое военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, подорвавшись на украинской мине в зоне проведения так называемой операции объединенных сил (ООС). Об этом заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 14 февраля.

«Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады», — приводит его слова Луганский информационный центр.

По его словам, один военнослужащий погиб на месте, еще двое скончались позднее, не дождавшись оказания медпомощи.

ЧП произошло ранее в воскресенье. Отмечалось, что военные погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

По данным офиса президента Украины Владимира Зеленского, капитан ВСУ Александр Войтенко, старший солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко подорвались на неустановленном взрывном устройстве на территории поселка Новолуганское, подконтрольного Киеву. Они передвигались по населенному пункту, чтобы проверить несение службы и смену военнослужащих на огневых позициях.

Украинский лидер поручил министру обороны страны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть в Донбасс и расследовать гибель военных. Доклады президенту они должны предоставить 15 февраля.

На месте происшествия находится замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.