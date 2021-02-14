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Лоза призвал Россию петь на «Евровидении» на русском языке

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России следует использовать песенный конкурс «Евровидение» как площадку для продвижения своей культуры и отправлять представителей с композициями на русском языке. Такое мнение выразил певец Юрий Лоза в воскресенье, 14 февраля.

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Исполнитель подчеркнул, что россияне неправильно используют данную площадку, «отправляя туда кого-то побеждать». Он отметил, что конкурс следует рассматривать в качестве способа популяризации своей культуры, как это делают Франция и Италия.

«Дима Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен. Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своем языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя», — сказал Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Певец посоветовал россиянам использовать на этом конкурсе декорации, реквизит и костюмы исключительно производства РФ.

«Евровидение-2021» пройдет в Нидерландах в период с 18 по 22 мая. Участник от России пока не определен. В этом году организаторы исключили проведение мероприятия в классическом формате. Оно пройдет с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить онлайн.

В ноябре 2020 года стало известно, что результаты жеребьевки полуфиналов «Евровидения-2020» останутся в силе для конкурса 2021 года.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» был запланирован к проведению в мае в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

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