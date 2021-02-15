Новые несогласованные акции, которые сторонники осужденного блогера Алексея Навального анонсировали после заявлений о приостановке протестной активности, вызывают много вопросов. Несмотря на небольшое число тех, кто всё же решил отозваться на призыв.

Во-первых, в чем причина столь кардинальной «переобувки» эмигрировавших в Европу оппозиционеров? Что это — попытка показать способность проводить акции, чтобы получать новую поддержку для своей деятельности?

Ведь мало кто не заметил, что о новых незаконных акциях было объявлено как раз после встречи с представителями стран альянса НАТО, планирующего на весну военные учения с предполагаемым противником. Конечно, с Россией.

Во-вторых, как связаны серьезные вопросы политики и развития страны с темой, скорее, семейного праздника?

Если ты декларируешь стремление принести пользу России, куда уместнее смотрелись бы акции по сбору предложений о развитии экономики, защите интересов России на международной арене. Или, например, реализации национальных проектов.

В-третьих, почему упор был сделан на развлекательные — челленджи, флешмобы, прогулки, TikTok-тренды — а не серьезные форматы, имеющие непосредственное отношение к стране? К примеру, если кому так хотелось присоединить свои незаконные мероприятия к каким-то праздникам, куда больше (при наличии действительно патриотических настроев, о которых заявляют участники акций) для них подошло бы 23 Февраля.

Хороший повод сказать спасибо тем, кто защищает Отечество, в том числе — от иностранных попыток дестабилизировать общественные настроения или экономику санкциями.

Или, заглянув чуть дальше, можно было начать акцию и добиться к 9 Мая восстановления разрушенных и снесенных в Европе памятников. Недавно снесли памятник маршалу Коневу, освободившему Прагу. А Бронзовый солдат в Прибалтике? Такие дела, с учетом проживания в Европе, вызвали бы куда больше уважения и показали бы патриотизм агитаторов.

В-четвертых, действительно, почему, проживая в Европе и волнуясь о судьбе России, наши эмигранты-оппозиционеры не проводят митинги с требованиями к ЕС снять политические санкции? Это же прекрасный шанс сделать доброе дело для россиян — больше свободы для развития бизнеса со странами Европы, меньше политических притеснений. Или о таких проектах заказчики не просили?

В-пятых, почему все эти призывы не касаются (да и раньше не касались) участия в социальных акциях? Ведь как прекрасно бы смотрелись говорящие о любви люди, которые проявляют ее на деле — записываются в волонтеры, становятся попечителями детских домов, подают заявки на участие в работе общественных советов. Ну а если ты за рубежом и так волнуешься о будущем России — привлекай иностранные инвестиции, рекламируй возможности региона, в котором жил, пока судьба не занесла на чужбину.

Классические политические силы можно регулярно заметить в подобных мероприятиях, каждодневной работе. Кто-то больше, кто-то меньше, но большинство ведут волонтерскую работу, работают над решением проблем на местах — ведь им нести ответственность перед электоратом, а выбирают всё же не за хайп.

В-шестых — из разряда фантастики, в которую не хочется верить, но всё же. Может, кому-то нужно произвести учет актива, готового действовать по указаниям Telegram-каналов? Еще недавно толпам митингующих в Минске давали указания, в какую сторону поворачивать на незаконных митингах, предприимчивые ребята из Польши. Фоточки, посты, привязка к геолокации — и сразу понятно, кому предлагать гранты, кого поднимать в топ соцсетей, не брезгующих манипуляциями с приоритизацией выдачи контента.

Итого. Способны ли хайпующие TikTok-активисты и эмигрировавшие в Европу оппозиционеры к реальной работе на пользу стране? Или это информационные акции без готовности предложить содержательную повестку, а главное, самим пойти и завтра же начать отстаивать интересы страны и народа на деле? Это вопрос, на который могут ответить только действия. Так что ждем к 23 Февраля митинг в Европе за восстановление памятника герою маршалу Коневу, который был снесен 3 апреля 2020 года. Дело явно более серьезное, чем записывать «веселые видосы» и через соцсети выводить на прогулки детей, проживая за границей. А если не будет таких шагов — каждый сам ответит на вопрос, чьи интересы и какие ценности отстаивают эти люди.

Автор — член экспертного совета при комитетах ГД

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