Конькобежец Румянцев взял бронзу на дистанции 10 км на ЧМ в Нидерландах

Россиянин Александр Румянцев занял третье место в забеге на 10 тыс. м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который состоялся в нидерландском Херенвене в воскресенье, 14 февраля.

Спортсмен преодолел дистанцию за 12 мин. 54,746 сек., установив рекорд России, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Первое место занял швед Нильс Ван дер Пул (12 мин. 32,952 сек.), который установил новый мировой рекорд. Прежний принадлежал канадцу Грэму Фишу (12 мин. 33,86 сек.).

Вторым стал нидерландец Йоррит Бергсма (12 мин. 45,868 сек.).

Еще один представитель России Руслан Захаров стал пятым (12 мин. 59,830 сек.), побив личный рекорд.

Конькобежцы из России выступали на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна страны на церемонии награждения спортсменов звучал музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Ранее в этот день конькобежка Наталья Воронина взяла серебро на дистанции 5 тыс. м, показав время 6 мин. 50,997 сек.

Накануне россиянин Павел Кулижников занял второе место в забеге на 1 тыс. м на чемпионате в Херенвене. Он преодолел дистанцию за 1 мин. 8,313 сек.

Следующий ЧМ по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в 2023 году.