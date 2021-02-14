Тело младенца обнаружили на мусоросортировочном заводе в Тобольске

Тело младенца обнаружили на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске, ведется доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по Тюменской области 14 февраля.

Ребенка нашли сотрудники завода. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти малыша.

Ранее 11 февраля тело младенца обнаружили во время переработки отходов на полигоне Сахарово в Подмосковье. Малышу на момент смерти было около трех месяцев. Региональная прокуратура начала проверку.