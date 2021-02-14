Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва в магазине

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета во Владикавказе. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Взрыв произошел 12 февраля в супермаркете сети «Магнит». В пресс-службе правительства республики заявили, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал.

В республиканском минздраве отметили, что выживший мужчина, работающий ювелиром, «родился в рубашке». Ему удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, получив при этом лишь царапину на пальце.

Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. Ведется доследственная проверка. Версию теракта в региональном управлении МВД исключили.