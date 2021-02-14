В Аргентине объявили траур в связи со смертью экс-президента Менема

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью бывшего главы государства Карлоса Менема. Об этом пишет Pagina 12 в воскресенье, 14 февраля.

О смерти Менема стало известно ранее в этот день, экс-президент скончался на 91-м году жизни.

«С глубоким сожалением узнал о смерти Карла Саула Менема. Всегда избиравший демократию, он был губернатором провинции Ла-Риоха, президентом страны и сенатором. В годы диктатуры он был жертвой преследований и был отправлен в тюрьму», — написал Фернандес на своей странице в Twitter, выразив соболезнования близким бывшего лидера страны.

В декабре 2020 года Менема госпитализировали с инфекцией мочевой системы.

Менем находился у власти в период с 1989 по 1999 год и был 50-м президентом Аргентины. Он провел масштабную приватизацию и добился снижения инфляции. Губернатором провинции Ла-Риоха он избирался трижды.

При этом Менем несколько раз представал перед судом за действия в период президентства. Так, в 2013 году его приговорили к семи годам тюрьмы за причастность к незаконной передаче оружия. В 2015-м он получил четыре с половиной года тюрьмы за растрату, а в 2019-м его осудили на три года и девять месяцев за нарушения при продаже государственной собственности.

Несмотря на вынесенные приговоры, Менем оставался на свободе, так как у него оставались возможности для подачи апелляций.