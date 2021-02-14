Российские лыжники получат нейтральную форму на ЧМ

Российские лыжники получат нейтральную форму на чемпионате мира. Одежду выдадут в Оберстдорфе, где пройдут соревнования. На верхней части, вероятно, будет указано название команды. Наименование для сборной определили как Russian Ski Federation, или сокращенно RSF, сообщает телеканал «Известия». 17 декабря Спортивный арбитражный суд запретил атлетам из РФ выступать под родным флагом.

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