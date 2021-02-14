Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Макрон отметил роль российской вакцины для победы над COVID-19
Мир
Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия
Спорт
Сборная России по хоккею в девятый раз выиграла Евротур
Экономика
Силуанов допустил инвестирование средств ФНБ в этом году
Общество
Врач заявил о возможности планировать отпуск после второй прививки от COVID-19
Экономика
Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%
Мир
В Лондоне выразили сомнение в достоверности выводов ВОЗ по началу пандемии COVID-19
Мир
Еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС
Мир
Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса

Российские лыжники получат нейтральную форму на ЧМ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российские лыжники получат нейтральную форму на чемпионате мира. Одежду выдадут в Оберстдорфе, где пройдут соревнования. На верхней части, вероятно, будет указано название команды. Наименование для сборной определили как Russian Ski Federation, или сокращенно RSF, сообщает телеканал «Известия». 17 декабря Спортивный арбитражный суд запретил атлетам из РФ выступать под родным флагом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021