Чемпионы 25 лет спустя: чем запомнится ЧМ-2021 по конькобежному спорту

Лидеры сборной России по конькобежному спорту — Павел Кулижников, Наталья Воронина и Ангелина Голикова — подтвердили свой класс на чемпионате мира в Херенвене. Рекордсмен мира Кулижников, переболевший коронавирусом и получивший мышечную травму за две недели до старта, завоевал на этом турнире два серебра — на 500 и 1000 м. Голикова взяла золото на дистанции 500 м. Бронза в этом же виде у еще одной представительницы России — Ольги Фаткулиной.

Вопреки пандемии

Воронина считалась фаворитом на дистанции 3000 м, но не смогла совладать с нервами. Зато удалось реабилитироваться на 5000 м (серебро). Не остались мы без награды и в двух командных гонках: третье место заняла наши женская и мужская команда. Также с бронзой Голландию покидают Елизавета Голубева (1000 м), Сергей Трофимов (5000 м), Евгения Лаленкова (1500 м) и Александр Румянцев (10 000 м). В общем зачете больше медалей взяли только хозяева — 18 — включая семь побед.

— Выступления наших конькобежцев порадовали, — отметил в беседе с «Известиями» чемпион мира – 2011, двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев. — Хорошо, что они пережили все трудности, находясь на изоляции, и подготовились к чемпионату мира. Радуюсь всем нашим медалям, особенно золоту Голиковой. Феноменальное выступление. Большой молодец Кулижников. Он еще раз доказал, что, какие бы сложности ни были у спортсмена, надо их преодолевать и стараться доказывать, что ты лучший.

Чемпионы 25 лет спустя Российские спортсменки Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене Фото: Global Look Press

Лучшие конькобежцы мира подошли к главному старту сезона не в оптимальной форме. До ЧМ они провели всего два этапа Кубка мира. Еще четыре было отменено из-за коронавируса. По причине пандемии также было решено провести турнир в голландском Херенвене, а не в Пекине, как планировалось изначально.

В нашей сборной основные надежды были связаны с четырьмя спортсменами: многократным чемпионом мира Павлом Кулижниковым, который хоть и переболел коронавирусом, но обещал побороться за победы на своих коронных дистанциях, Ангелиной Голиковой, Сергеем Трофимовым и Натальей Ворониной. Последняя в этом сезоне и вовсе побила рекорд трассы в Херенвене на дистанции 3000 м, показав лучшее время в истории равнинных катков.

По следам Журовой

Увы, но подтвердить этот результат на ЧМ не удалось. Призер Олимпийских игр – 2018 заняла только седьмое место на 3000 м. Зато сумела отыграться в последний день ЧМ: Наталья Воронина вырвала серебро у голландки Карлейн Ахтеректе. Первое место у другой представительницы Нидерландов — Ирен Схаутен.

Чемпионы 25 лет спустя Российская спортсменка Наталья Воронина Фото: Getty Images/International Skating Union/Joosep Martinson

— Мне было очень тяжело, я боролась как могла, последние круги уже были на зубах, — цитирует Воронину «Р-Спорт». — Я совершенно не расстроена этим серебром просто потому, что прекрасно понимаю, в каком состоянии нахожусь на этом ЧМ. Оно неплохое, но это и не пик моей формы. Я могла бы показать секунды лучше, но, оценивая свое физическое состояние последнюю неделю, просто рада, что смогла собраться. В итоге я поняла, что смогу неплохо пробежать 5000 м. И еще раз убедилась, что это именно моя дистанция. Я всё мечусь между «трешкой» и «пятеркой», но все-таки 5000 м — это мое. Никакой суеты, как на 3000 м.

Ангелина Голикова порадовала еще больше. 29-летняя конькобежка до этого трижды становилась призером ЧМ, а также заняла седьмое место на последних зимних Олимпийских играх. И вот за год до Игр-2022 такой триумф — наши спортсменки последний раз выигрывали золото на дистанции 500 м 25 лет назад. В 1996 году лучшей стала Светлана Журова.

Чемпионы 25 лет спустя Российская спортсменка Ангелина Голикова на ЧМ по конькобежному спорту в Херенвене Фото: Getty Images/International Skating Union/Joosep Martinson

— Очень рада, что Ангелине наконец-то покорилось золото ЧМ, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» Журова. — Она долго шла к этому успеху. До этого ей не хватало совсем чуть-чуть, но в Херенвене всё сложилось. Она подошла к турниру в отличной форме и смогла обойти титулованную голландку Фемке Кок. Это важная медаль для российского спорта, который сейчас переживает тяжелые времена. Я рада, что спустя 25 лет мое достижение повторила очень трудолюбивая спортсменка.

Олимпийские надежды

В честь победы Голиковой прозвучал фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, который разрешили использовать вместо гимна ISU (из-за санкции со стороны WADA в отношении российского спорта).

Немного до триумфа в этот раз не хватило восьмикратному чемпиону мира Павлу Кулижникову. На дистанции 500 м он уступил 0,14 секунды канадцу Лорану Дюбрёю, а на 1000 м — Каю Вербею из Нидерландов. Сам 26-летний спортсмен остался доволен своим выступлением и заявил, что надеется выступить на Олимпийских играх – 2022. Напомним, что на Игры-2018 Кулижников приглашения не получил из-за допингового скандала, который случился с ним в 2012 году.

Чемпионы 25 лет спустя Российский спортсмен Павел Кулижников Фото: Getty Images/Dean Mouhtaropoulos

— Сначала я не верил, что чемпионат мира будет, потом был вопрос с нашим допуском, — отметил в беседе с «Р-Спорт» Павел Кулижников. — Это тоже у нас, понятное дело, обсуждается. Но после решения CAS уже стало понятно: должны допустить. Про Олимпиаду еще посмотрим, подождем. Но я уже верю, что выступлю, что всё нормально будет. Ну а пока нейтральный статус, из-за скомканного сезона я вообще выходил на старт, как на один из этапов Кубка мира. Просто потому, что обстановка такая, да еще и зрителей нет. Мы здесь не для того, чтобы думать о нейтральном статусе. У нас тут чемпионат мира, и моя работа — пробежать так быстро, как я могу.

Завершился ЧМ финальным забегом на 10 000 м у мужчин. Золотую медаль выиграл швед Нильс ван дер Пул, наш Александр Румянцев отстал от победителя на 21 секунду и стал бронзовым призером мирового первенства.