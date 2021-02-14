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Макрон отметил роль российской вакцины для победы над COVID-19

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Президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость использования российской и китайской вакцин для победы над пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью газете Journal du Dimanche.

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По словам французского лидера, препараты, разработанные Россией и Китаем, необходимо включать в программы по борьбе с коронавирусом сразу после прохождения их сертификации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Пандемию COVID-19 Макрон назвал мировой войной.

«Сейчас мы ведем борьбу с мутациями [коронавируса], которая является настоящей гонкой со временем», — подчеркнул Макрон 13 февраля.

14 февраля французский политолог Паскаль Бонифас заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» помогает России одержать геополитическую победу. По его словам, разработка препарата от коронавируса и проблема с ее распределением привели к появлению «вакцинной дипломатии». Эксперт уточнил, что западные страны показывают себя в ней не лучшим образом, в то время как Москва побеждает в геополитической битве.

9 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус указал на необходимость повсеместного распространения вакцин среди населения всех стран. Он отметил, что чем больше времени требуется на вакцинацию уязвимых групп, тем больше возможностей получает коронавирус для мутаций, в результате которых он может стать невосприимчивым к препаратам.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Согласно публикации медицинского журнала The Lancet, эффективность российского препарата против COVID-19 составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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