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Согласованный митинг оппозиции провели в Казани

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Согласованный митинг оппозиции провели в Казани, в воскресенье, 14 февраля, число участников не превысило 200 человек.

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Митинг состоялся под стенами Казанского кремля на площади Тысячелетия. В акции участвовали активисты партий «Яблоко», «Парнас» и движения «Левый фронт».

Участники выступили против задержаний оппозиционных активистов. Спустя два часа после начала митинга организаторы зачитали резолюцию и объявили его закрытым, при этом пришедшие начали расходиться почти за час до окончания акции, сообщает KazanFirst.

Нарушений в ходе акции замечено не было.

Ранее 14 февраля сообщалось, что на несанкционированную акцию на Старом Арбате под названием «Цепь солидарности» в Москве собралось примерно 80 человек. В основном в акции участвовали представительницы феминистского движения.

Также несогласованная акция состоялась в Петербурге на Воскресенской набережной. По данным Пятого канала, на нее пришли около 50 человек. Люди прочли стихи, передавая друг другу текст, подержались за белую атласную ленту, после чего разошлись.

Проведение акций ранее анонсировала художница, поэтесса Дарья Серенко на своей странице в Facebook. Она предлагала собраться в поддержку блогера Алексея Навального и его супруги Юлии, об отъезде которой в Германию стало известно 10 февраля. Однако саму Серенко на несанкционированных мероприятиях не заметили.

12 февраля Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях.

В разных городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли несогласованные акции, среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

По данным полиции, некоторые участники заболели COVID-19, их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим возбудили уголовное дело из-за нарушения рядом участников акции самоизоляции.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы состоялось повторное слушание дела Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер обвиняется в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство мужчины. Навальный отказался признать свою вину. Следующее заседание запланировано на 16 февраля.

На все слушания по делу Навального прибывают иностранные дипломаты, среди которых был замечен в том числе первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес.

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