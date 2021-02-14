В Москве был установлен рекорд по количеству выпавших осадков
В Москве в субботу установлен рекорд по количеству осадков. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в столице за сутки выпало 17,6 мм осадков. 13 февраля стал одним из самых снежных дней за 142 года, сообщает телеканал «Известия». Высота сугробов в Москве достигла 58–59 см.
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