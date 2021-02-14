Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия

Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о продаже и ношении оружия в стране.

«Сегодня я призываю конгресс привести в действие основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки анкетных данных всех, кто приобретал оружие, запретить штурмовое оружие, а также перестать поддерживать производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие», — говорится в заявлении американского лидера, которое опубликовано на сайте Белого дома 14 февраля.

Заявление приурочено к третьей годовщине стрельбы в школе во Флориде, где погибли 14 учеников и три учителя.

Демократы при президенте Бараке Обаме пытались ввести ограничения на ношение оружия после гибели 26 человек в результате стрельбы в школе «Сэнди-Хук» в городе Ньютаун в Коннектикуте. Инициатива провалилась в конгрессе.

В США право граждан на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, но правила покупки, ношения и хранения различаются от штата к штату.