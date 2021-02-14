Из Подмосковья вывезли более 24,5 тыс. кубометров снега

Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тыс. куб. м снега. Как сообщили в областном минтрансе, местами по области расчищать улицы помогали волонтеры. Весь вывезенный снег попадает на снегоплавильную станцию, сообщает телеканал «Известия». Устранять последствия непогоды рабочие будут в течение пяти дней. Накануне коммунальщики Москвы собрали с улиц города более 1 млн куб. м снега.

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