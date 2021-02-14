В Швеции призвали надавить на ФРГ из-за «Северного потока – 2»

Противники «Северного потока – 2» появились в парламенте Швеции. Депутат Бьёрн Сёдер призвал главу МИДа надавить на Берлин и убедить ФРГ отказаться от проекта. Политик заявил, что газопровод угрожает безопасности ЕС, передает телеканал «Известия». Якобы «СП-2» ставит Европу в зависимость от России. Трубопровод свяжет побережья РФ и Германии по дну Балтики. Мощность «Северного потока – 2» — 55 млрд куб. м газа в год. В апреле планируют достроить участок в водах Дании.

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