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Названы особенности российской системы предупреждения о ракетном ударе

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Генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев рассказал об уникальных особенностях российской системы предупреждения о ракетных нападениях (СПРН).

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О завершении госиспытаний СПРН стало известно 14 февраля. По словам Боева, испытания прошли в декабре 2020 года.

Он отметил, что СПРН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей, поэтому она может фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, которые летают со скоростью М=5–6 (число Маха).

«Наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве, и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», — сообщил Боев телеканалу «Звезда».

По его словам, в части производства локаторов цифровой обработки сигналов и самой СПРН используются современные методы обработки информации и боевые алгоритмы. Целью дальнейших работ по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН является создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля, добавил Боев.

СПРН обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном ударе на пункты военного и государственного управления, информацию для системы ПРО Москвы и данные о космических объектах. Первый ее эшелон состоит из группировки спутников единой космической системы, второй включает в себя наземные радиолокационные системы (РЛС).

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработку проекта модернизации РЛС российской системы предупреждения о ракетном нападении. Отмечалось, что план модернизации для РЛС будет индивидуальным. Также утверждалось, что отдельные аналоговые станции СПРН, построенные 15–20 лет назад, полностью переведут на цифровые технологии.

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