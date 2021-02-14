Северный обход Лобни начали строить в Московской области

Ввод в эксплуатацию 14 крупных объектов дорожной инфраструктуры запланирован в Подмосковье на 2021 год. В их числе — мост в Воскресенске, путепровод в Мытищах, улица Туполева в Жуковском. К августу окончательно замкнут ЦКАД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 1» рассказал о старте строительства Северного обхода Лобни. В конце 2022 года здесь будет открыт путепровод, благодаря которому можно будет свободно выезжать из города и быстрее добираться до Шереметьево. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

«Лобня будет передвигаться совершенно свободно. Плюс дополнительно мы расширяем — практически в два раза — до шести полос Лобненское шоссе. Это важно еще и для работы аэропорта Шереметьево», — отметил глава региона.

В 2021 году в Московской области реконструируют восемь станций на Савеловском, Павелецком, Горьковском и Казанском железнодорожных направлениях. Как рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), обновление затронет такие станции, как Катуар, Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Кабаново, Кривандино и Вялки. На указанных остановочных пунктах демонтируют старые платформы, а на их месте возведут новые по современным стандартам. Помимо этого в текущем году планируется модернизировать навесы на 36 остановочных пунктах.