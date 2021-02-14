Папа римский Франциск поздравил пары с Днем святого Валентина

Папа римский Франциск в День всех влюбленных поздравил все пары с праздником в ходе воскресной проповеди.

«Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю [их]», — цитирует его ТАСС.

Понтифик также указал, что молится за благополучие влюбленных и благословляет их.

Валентин был подвижником христианства, врачевателем и миротворцем, жившим в конце III века н.э. (до официального разрешения христианства). Он был казнен в Риме в 298 году и в V столетии канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа.

О его жизни сложено много легенд, которые легли в основу истории праздника всех влюбленных 14 февраля.

По данным опроса SuperJob, в России популярность этого праздника снижается. Зафиксировано также падение продаж валентинок на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.