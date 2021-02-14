Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%
Мир
В Лондоне выразили сомнение в достоверности выводов ВОЗ по началу пандемии COVID-19
Мир
Еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС
Мир
Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса
Спорт
Российские лыжники получат нейтральную форму по приезде на ЧМ
Мир
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150
Мир
Косачев заявил о провалившейся попытке демократов «добить Трампа»
Армия
В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении
Общество
В Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений

Тело десятилетней девочки нашли на детской площадке в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело ушедшей из дома девочки, передает 14 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на мать ребенка.

«Будто это мои дети умерли»: зачем в Дагестане хоронили кукол вместо младенцев
Жительница республики обманула мужа, чтобы спасти семью

По словам женщины, ее дочь 2010 года рождения покинула дом примерно в 4:30 утра без верхней одежды. Мать отправилась на ее поиски, но в соседних дворах ребенка не обнаружила.

Около 7 утра тело школьницы нашел житель одного из домов на той же улице, где она жила. Он и сообщил о происшествии в полицию.

По словам пресс-секретаря администрации Колпинского района Петербурга Надежды Осиповой, погибшая девочка была отличницей и послушным ребенком.

«Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. Семья благополучная, один ребенок в семье. Не состояли на учете, ребенок занимался в различных кружках. Все очень непонятно», — цитирует ее «Пятый канал».

Осипова уточнила, что родители девочки работали, а сама школьница параллельно с учебой посещала различные кружки.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, органы дознания начали проверку. С родителями девочки работают психологи.

9 февраля в Самаре обнаружили тела двух девочек. Обеим школьницам было по 12 лет. Прокуратура Самарской области начала доследственную проверку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021