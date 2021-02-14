Тело десятилетней девочки нашли на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело ушедшей из дома девочки, передает 14 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, ее дочь 2010 года рождения покинула дом примерно в 4:30 утра без верхней одежды. Мать отправилась на ее поиски, но в соседних дворах ребенка не обнаружила.

Около 7 утра тело школьницы нашел житель одного из домов на той же улице, где она жила. Он и сообщил о происшествии в полицию.

По словам пресс-секретаря администрации Колпинского района Петербурга Надежды Осиповой, погибшая девочка была отличницей и послушным ребенком.

«Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. Семья благополучная, один ребенок в семье. Не состояли на учете, ребенок занимался в различных кружках. Все очень непонятно», — цитирует ее «Пятый канал».

Осипова уточнила, что родители девочки работали, а сама школьница параллельно с учебой посещала различные кружки.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, органы дознания начали проверку. С родителями девочки работают психологи.

9 февраля в Самаре обнаружили тела двух девочек. Обеим школьницам было по 12 лет. Прокуратура Самарской области начала доследственную проверку.