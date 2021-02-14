Греф назвал эффективные меры поддержки россиян и бизнеса в пандемию

Самыми эффективными мерами поддержки граждан и бизнеса в России во время пандемии коронавируса стали льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь россиянам с детьми. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 13 февраля.

«На мой взгляд, это, наверное, три таких инструмента. Первое — это поддержка ипотеки, ипотечного кредитования. С одной стороны, бюджет очень немного потратил, а с другой стороны, ипотека выросла на 20% в прошлом году», — сказал он.

Глава Сбербанка назвал это «очень, очень хорошим показателем», подчеркнув, что такая поддержка «помогла очень многим людям приобрести жилье».

По его словам, показательным является и то, что программа также поддержала строительный сектор, который в прошлом году увеличил прибыль по сравнению с 2019 годом.

Второй наиболее эффективной мерой Греф назвал льготные кредиты под 2%, которые спишут компаниям, если они смогут сохранить рабочие места. Он отметил, что эта программа — уникальный для мира инструмент, который «очень позитивно сработал и очень многие компании удержали рабочие места, не увольняли своих сотрудников».

Третью меру — прямую помощь гражданам с детьми — он назвал «очень, очень важной» поддержкой «в такой непростой период времени».

В России с 1 июня прошлого года запустили кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от пандемии отраслей по указу российского президента Владимира Путина. Погасить задолженность необходимо до 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия программы предприятие сохранит занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, по истечении срока кредита сам заем и проценты по нему полностью спишут — эти расходы возьмет на себя государство.

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле 2020 года. Она должна была завершиться 1 ноября того же года. Однако в октябре премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 июля 2021-го. В начале февраля в Кремле заявили, что вопрос продления программы в настоящее время активно обсуждается.

В ходе обращения к нации 11 мая российский лидер объявил о прямых выплатах на детей на фоне пандемии. С 1 июня граждане смогли получить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. В конце того же месяца президент сообщил о дополнительной выплате по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.