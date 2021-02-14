Филиал центра для женщин-предпринимателей появился в Великих Луках

В Великих Луках Псковской области открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей на базе Центра инноваций социальной сферы и бизнес-инкубатора «Новация».

«Мы считаем, что женскому предпринимательству нужно оказывать поддержку, не потому что они не могут самостоятельно реализовывать проекты, а именно благодаря важности их социально значимых инициатив», — поделилась директор АНО «ЦИСС» Светлана Седунова.

По ее словам, в новом креативном пространстве женщины могут творить, общаться, генерировать свои идеи и подхватывать интересные задумки, передает Псковская лента новостей. В планах на этот год — тренинги, референс-визиты, обмен практиками, мастер-классы, круглые столы.