В Лондоне выразили сомнение в достоверности выводов ВОЗ по началу пандемии COVID-19

Великобритания разделяет сомнения по поводу того, предоставили ли миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайском Ухане полный доступ к данным о начальной стадии пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 14 февраля, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб, комментируя реакцию США на доклад ВОЗ по расследованию в Ухане.

«Мы действительно разделяем опасения, полностью ли с ними сотрудничали, получили ли они нужные ответы, так что мы будем добиваться свободного доступа [информации], получения всех данных, что нужны для ответа на вопросы, которые, как я полагаю, большинство людей хотят услышать по поводу вспышки вируса», — цитирует министра Evening Standard.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса, которые были обнародованы после поездки экспертов организации в Китай.

По его словам, власти США обеспокоены тем, «в каком виде представлены данные» расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, «каким образом они были получены». Вашингтон потребовал «независимого доклада», который бы «основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

Заявление советника американского лидера прозвучало на фоне публикации в газете The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Информация могла бы помочь определить, когда и как началось распространение коронавирусной инфекции в стране.

Официальный Пекин в ответ назвал действия Соединенных Штатов на международной арене деструктивными, поскольку они «препятствуют международной борьбе с коронавирусом».

Специалисты организации прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ посетила рынок в Ухане.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы ВОЗ заявили, что не добились какого-либо прорыва в ходе поездки в Ухань с целью изучения причин происхождения коронавируса, однако в процессе работы с китайскими коллегами они выдвинули собственные гипотезы.

Кроме того, информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в Ухане, не получила подтверждения. Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал «Известиям», что комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.