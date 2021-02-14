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Врач заявил об опасности нового штамма коронавируса для детей

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Новый штамм COVID-19 более контагиозен, поэтому он будет заражать больше людей, в том числе и детей. Об этом 14 февраля в эфире радиостанции «Вести FM» заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

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«Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным — больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей в отличие от старых штаммов коронавируса», — сказал врач.

По словам Тимакова, вирус не стал более патогенным. Ему неинтересно убивать своего хозяина, вирусу интереснее размножиться и существовать долго.

«Поэтому следующие мутации будут еще облегчать симптомы протекания заболевания, но легче будут передаваться», — отметил он.

По словам Тимакова, все вирусы, и коронавирус в том числе, мутируют постоянно. Ему нужно приспосабливаться к существованию в человеке, при этом это сделать таким образом, чтобы не убить его, пишет «Газета.ру».

13 февраля вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что вакцины от коронавируса могут со временем устареть из-за появления в мире новых штаммов COVID-19. По его словам, сейчас у разработчиков препаратов имеются инструменты для модернизации вакцин, но в будущем надо будет предпринять альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

Всемирная организация здравоохранения 12 февраля сообщила об имеющихся данных о повторных заболеваниях COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу. Cейчас ученые проводят исследования, которые выявят, насколько хватает иммунитета от вируса у переболевших людей.

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