Еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС

Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса не так эффективно в борьбе с COVID-19, как вакцинация. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.

«Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы», — сказала Кириакидес.

Помимо этого она уточнила, что производителям вакцин от коронавируса, которые имеют сертификацию в ЕС, но желающие усовершенствовать препарат для борьбы с новыми штаммами, будет необходимо проходить весь процесс сертификации заново.

«Можно будет быстрее получать подходящие вакцины и при этом не снижать требования к безопасности», — считает еврокомиссар.

29 января стало известно, что Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС на фоне ситуации с коронавирусом. Норма вступила в силу с 1 февраля.

В тот же день правительство Германии приняло решение ограничить въезд прибывающим из других стран, в которых распространяются новые мутации коронавируса.

С 30 января в Германию запрещен въезд из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. Ограничения, предположительно, будут длиться до 17 февраля. Кроме того, с 31 января такие же ограничительные меры коснутся прибывающих из Лесото и Эсватини.