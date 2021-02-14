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Врач рассказал о риске возникновения депрессии у перенесших COVID-19

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Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в воскресенье, 14 февраля, рассказал, что у человека, перенесшего COVID-19, после выздоровления в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние.

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«У людей после коронавирусной инфекции два-три месяца возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. Это нехватка того самого гормона — триптофана. Гормон счастья серотонин и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов. Нарушается весь каскад гормональных изменений специфических, они не синтезируются как положено», — сказал он в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам врача, при COVID-19 у заболевших нередко нарушается сон и психическое состояние, а у многих наблюдаются головные боли, которые связаны также и с тем, что коронавирус изменяет иммунный ответ организма на возбудитель.

Тимаков напомнил, что в России существуют протоколы поддержки и восстановления после COVID-19. Они включают прием витаминов, диету, а также поддерживающие препараты.

Как отметил специалист, эти назначения действительно помогают людям восстановиться.

11 января китайские ученые назвали наиболее распространенные длительные последствия коронавирусной инфекции. Самыми частыми последствиями COVID-19 являются усталость, мышечная слабость, проблемы со сном, беспокойство и депрессия.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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