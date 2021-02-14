Солистки «Хора Турецкого» рассказали о готовности выйти на ринг

Участницы группы «Хор Турецкого» рассказали, что любят экспериментировать, поэтому могли бы согласиться поучаствовать в поединках.

«Бои без правил? Нас так много, кто-то что-то да выиграет. Мы всегда готовы к экспериментам. Не все, но готовы», — сказали девушки телеканалу РЕН ТВ в воскресенье, 14 февраля.

В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» за победу сразятся лучшие профессиональные боксеры страны и популярные блогеры.

Турнир пройдет в лучших традициях поп-бокса в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов, скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.